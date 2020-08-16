Koronavirüs artışına il bazlı önlem

Koronavirüs vakalarında artış yerel yönetimleri harekete geçirdi, il bazlı önlemler devreye alındı. Önlemler genel olarak 65 yaş ve üzerini kapsıyor. Düğün, nişan gibi toplu etkinliklere de yeni düzenlemeler getirildi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış yeni önlemleri de beraberinde getirdi.

NTV'nin aktardığı habere göre, ek tedbir alınan kentlerden biri Siirt. Valilik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına, düğün gibi toplu etkinliklere katılmasını yasakladı.

Kayseri'de 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri kısıtlandı. Ayrıca düğün, piknik, alışveriş merkezi ve pazar gibi kalabalık yerlere girişleri de yasak.

Valiliği de risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ek tedbirler aldı. Vatandaşlar, sabah 06.00 ve 10.00 ile akşamüzeri 16.00 ve 18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Batman ve Sivas'ta da 65 yaş ve üstü, sadece 10 ve 17 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Bartın Valiliği ise düğünlerle ilgili önlem aldı. Gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışında 65 yaş üstü kişilerin nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılması yasaklandı.

Bursa'da 65 yaş üsü kişiler için 08.00-10.00 ile 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkma kısıtlaması var. Gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere katılmak yasak.

Ayrıca Aksaray'da düğünlere 2 saat, Elazığ'da da 3 saat sınırlama getirildi.