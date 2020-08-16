Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, tedavi süreci ve izolasyon nedeniyle gelin adaylarının haftaya yapılacak kendi düğünlerine katılamayacağını duyurdu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde koronavirüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti.

Öztürk, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

En mutlu gününüzün acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen kurallara uyalım. #MASKE#MESAFE#HİJYEN pic.twitter.com/PzfEnmIe3T — BERNA ÖZTÜRK (@BERNABeozturk) August 16, 2020

​İki gelin adayının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bugün üzülerek 2 gelin adayına bir hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirus bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."