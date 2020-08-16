Adıyaman'da 64 ev, Tokat'ta bir köy pandemi nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 64 evde karantina uygulaması başlatıldı. Tokat'ın Zile ilçesinde de bir köy karantinaya alındı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 64 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Derebaşı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanması

Öte yandan Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Bu kapsamda, Derebaşı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.