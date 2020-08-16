MİT: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu ve 6 üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT'in istihbaratıyla, aralarında PKK'nın Hakurk sorumlusu Murat Kalko'nun da olduğu 7 üst düzey PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MİT'in istihbaratıyla aralarında PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko'nun da olduğu 7 üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Kalko’nun 1993 yılında PKK’ya katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi.