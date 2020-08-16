İmamoğlu'ndan Biden'ın sözlerine tepki: Birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi bize demokrasi ayarı veremez

ABD Başkan adayı Joe Biden'in Türkiye ile ilgili sözlerini yorumlayan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "“Bize, birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Tam bağımsız Türkiye ve ‘Özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen anlayışın bir ferdiyiz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için geldiği Hacıbektaş’ta, ABD Başkan adayı Joe Biden’in Türkiye’yle ilgili yedi ay sonra gündem olan sözlerini soran gazetecilere, “Bize, birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Tam bağımsız Türkiye ve ‘Özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu ülkenin yaşayanları, bu güzel milletimiz, gerektiğinde gereken sonucu ortaya koyar; koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz. Yoksa ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. ‘Tam bağımsız Türkiye’ ve ‘Özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen anlayışın bir ferdiyiz” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için geldiği ilçede, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Hacı Bektaş Veli’yi, vefatının 749’ncu yılı nedeniyle anmak için ilçede bulunduklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Anadolu’nun maneviyatı en yüksek noktalarından birisi. Ben, hep şöyle söylerim; Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli bu toprakların huzuru, vicdanı, ahlakı, adaleti simgeleyen değerleri. Felsefeleri, yüzyıllardır yaşıyor ve değerini yükselterek yaşıyor. Bence, yine yüzyıllar boyu yaşayacak. Yaklaşık 900 yıl önce bize emanet ettikleri söylemler, hala çok geçerli; insanlık adına çok değerli. Burasının hak ettiği yere kavuşması için teknik iş birliğini en üst seviyede yapmak arzusundayız. Hacıbektaş Belediye’mizle bunu gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. İnşallah, buranın gerçek anlamda bir inanç merkezi, bir kültür merkezi, bir aydınlanma merkezi olarak süreci devam edecektir diye düşünüyorum. Burada bulunmaktan da büyük onur duyuyorum. Beni çok etkileyen, dünyaya mal olması gereken bir merkez.”

'Birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi bize demokrasi ayarı veremez'

İmamoğlu, gazetecilerin ABD Başkan adayı Joe Biden’in Türkiye’yle ilgili sözlerine yönelik sorusuna da şu yanıtı verdi:

“ABD’nin başkan adayının, Türkiye’ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu, hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur. Az önce söylediğim gibi; 750 yıldır burada yaşayan bu derinlikte, Hacı Bektaş-ı Veli’nin içinde demokrasi vardır, özgürlük vardır, barış vardır. Yani bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. ‘Tam bağımsız Türkiye’ ve ‘Özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu manada, hele hele içeriden, dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz, o devir bitti. Bu ülkenin yaşayanları, bu güzel milletimiz, gerektiğinde gereken sonucu ortaya koyar; koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz. Yoksa ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Kınıyoruz. Türkiye’miz çok güzel. Demokrasi ve Cumhuriyet sevdalısıdır 83 milyon insanımız.”

Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Aralık'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.