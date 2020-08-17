Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." dedi.

Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle... — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020

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