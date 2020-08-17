Kamu spotlarında artık siyasi partilerin logoları yer alabilecek

Kamu Spotları Yönergesi’nde yer alan “Kamu spotlarında siyasi parti logolarına ve siyasi figürlere yer verilemez” ifadeleri değiştirildi. Buradaki 'siyasi figürler' ifadesi kaldırılarak, kamu yararına çekilen reklamlarda siyasilerin yer almasının önü açıldı.

Değişikliği yorumlayan Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, “Spotlara siyasi figürlerin yerleştirilmesinin önünün açılması, kamu spotlarının iktidar partisinin veya başkaca partilerin PR, reklam propaganda aracına dönüşmesi demektir” dedi.

'Başkan tek söz sahibi olacak'

Değişikliğe ilişkin bilgi veren Taşcı, kamu spotlarının yayımlanması konusunda yetkinin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’de olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Hem kamu yararına hem de spotun ivediliğine RTÜK Başkanı tek başına karar verecek ve kamu spotu yayınlanacak. Üst kurula ise daha sonra getirilecek. O zaman kurul reddetse bile bir hafta içinde spot yayınlanmış olacak. Kurulun ret kararı sonuç yaratmayacak. Bu doğrudan doğruya Üst kurulu devre dışı bırakmaktır. Başkan her şeyi 9 kişilik üst kuruldan daha iyi bilecek, tek söz sahibi olacak. Bu yaklaşım üst kurulun çalışma usulüne aykırıdır. Zaten üst kurul acil durumlarda duyarlılık gösteriyor ve olağanüstü kararlara imza atıyor. Amaç ‘ivedi’ diyerek siyasi figür ve propaganda içerikli kamu spotlarını kurula bile getirmeden, başkan kararıyla yayınlatmak. Tüm bunlar parti propagandasını bedavaya getirme adımlarıdır.”