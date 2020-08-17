Kayıt
10:38 17 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul- Sahil- Boğaz

    Dr. Doğan Kalafat: Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz, bu da enerji biriktiriyor, her an depreme hazırlıklı olmalıyız

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/1042529917_0:238:2920:1880_1200x675_80_0_0_ebb6c56f34d49ebf7a8de01b021c9176.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008171042665901-dr-dogan-kalafat-yilda-ortalama-25-santim-kayiyoruz-bu-da-enerji-biriktiriyor-her-an-depreme/

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Marmara depreminin büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak. Her yıl ortalama 2.5 santim batı-güney batı yönüne doğru kayıyoruz, bu da enerji biriktiriyor. Her an olacakmış gibi depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde olası büyük Marmara Depremi’nin yaratacağı etkileri en aza indirmek için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, son durumu Milliyet gazetesinden Mert İnan'a değerlendirerek, Marmara ve İstanbul civarını sürekli izlediklerini aktardı.

    'İzleme sistemi kuruldu'

    Kalafat, “Marmaray’da 128 kanallı deprem izleme sistemi kurulmuştur. 24 saat boyunca Marmaray’daki titreşim ve depreme bağlı olası kaymaları takip ediyoruz. Algılama eşiği büyüklüğü 2.6 olan deprem büyüklüğünü bugün 1.8’e çekmiş durumdayız. Türkiye genelinde 450 istasyon üzerinden 7 gün 24 saat veri toplanıyor. Viyadükler, İzmit Geçiş Köprüsü, 3. Köprü, Marmaray, metrolar, yapımı düşünülen Akkuyu Nükleer Santrali ile stratejik yapılar depremde hasar görmeyecek şekilde projelendirilmiş yapılardır. Türkiye genelinde 252 noktada deprem algılayıcı istasyonlarımız var” dedi.

    'Binalara dikkat'

    Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun aktif bir kırık zon olduğunu ve 1999 depremleri sonrası Marmara Denizi’nden geçen ana kuzey kolunda ‘sismik boşluk’ oluştuğunu dile getiren Dr. Doğan Kalafat, “Marmara Denizi kaynaklı bir büyük depremin gelecekte olabileceği istatistiksel yöntemlerle ortaya konmuştur. Düzenli enerji boşalımı ve buna bağlı deprem etkinliği devam etmektedir. Özellikle Silivri açıkları-Yeniköy-Mürefte-Şarköy açıkları, Çınarcık, Yalova açıkları, Erdek ve Gemlik körfezleri son bir yılda önemli deprem aktivitesi gösteren alanlardır. Türkiye’de ortalama her iki, üç yılda bir 6 büyüklüğünde deprem yaşanıyor. Marmara Denizi’nde meydana gelecek 7 büyüklüğünde bir depremin Marmara’da kıyısı bulunan 7 şehir ve yerleşim yerlerini etkilieyeceği şüphesizdir. Depreme dayanıksız bina stoğunun uygun koşullar sağlanarak ve vakit kaybetmeden eritilmesi gerekiyor” diye konuştu.

    'Herkes üstüne düşeni yapmalı'

    17 Ağustos 1999’dan bugüne kadar köprü, viyadük, okul, hastane ve tarihi binaların elden geçirildiğini belirten Dr. Doğan Kalafat, “Ancak tüm bunlar bu coğrafyada yaşayan toplum olarak depreme kesin olarak hazırız anlamına gelmiyor. Önemli olan tüm toplumun bir bütün olarak üzerine düşeni titizlikle yerine getirmesi ve bilinçli olmasıdır. Özellikle bölgeye kıyısı olan il, ilçe ve yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlarımızın afet bilincinin yüksek olması ve depreme dayanıklı binalar-konutlarda oturmaları depreme karşı alınacak en önemli tedbir olacaktır” dedi.

    Etiketler:
    Uyarı, açıklama, Doğan Kalafat, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul depremi, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak biliniyor.
    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet