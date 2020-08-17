Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Çakmak: Yoğun bakımlarda yer kalmadı

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, artan vakalar nedeniyle kentteki yeni hastaların çevre illere gönderildiğini söyledi. Çakmak, sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili de, "Sağlık emekçilerinde oldukça ciddi bir bıkkınlık ve bezginlik var. Büyük bir hekim kitlesi istifayı ve emekliliği düşünmeye başladı" dedi.

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak şehirdeki hastanelerin yoğun bakımlarındaki yüzde 100 doluluk gerekçesi ile koronavirüs hastalarının değişik illere sevk edildiğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Mehmet Rebii Özdemir'in haberine göre Çakmak, bilinçli ve koronavirüs sürecini ağır geçirmeyen vakaların evlerinde tedavi edildiğini belirtirken, yoğun bakımlardaki doluluk için de, "Donanımımız yeterli aslında. Ancak hasta sayısı çok olduğu için hastaneler yetersiz kalmaktadır. Yoğun bakımda yatırılması gerekli olan hastalarımız doluluk gerekçesiyle başka illere gönderilmektedir. Samsun EAH açılan yeni poliklinik binasının ardından ana binada acil servisin yeri değiştirilerek yoğun bakım ünitesi haline getirileceği bilgilerini aldık” ifadelerini kullandı.

'Sağlık emekçileri istifayı ve emekliliği düşünüyor'

Sağlık emekçilerinin psikolojik bağlamda çok kötü olduklarını ifade eden Çakmak, "Sağlık emekçilerinin izinlerinin iptal edilmesi dillendiriliyor. Sağlık emekçilerinde oldukça ciddi bir bıkkınlık ve bezginlik var. Büyük bir hekim kitlesi istifayı, emekliliğini öteleyen hemşirelerimiz de emekliliği düşünmeye başladı. Sağlık emekçilerine bu şekilde haddinden fazla yük binerse sağlık sistemimiz kökünden çökecektir, ondan sonra da çalışacak ağlık personelleri bulamazlar hastanelerde” diye konuştu.

Çakmak, "Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 6 hemşire sağlık emekçimizin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sağlık emekçileri ciddi anlamda zorlanıyorlar. Gerekli teknik ya da teknik olmayan bilimsel destekleri alamıyorlar. Ayrıca şu çok net gözden kaçırılıyor. Hastanelerimiz de normal hastalar ile koronavirüslü hastalar ayrı ortamlarda bulunabiliyorlar. Yöneticiler bütün işlerini güçlerini bıraktılar sanki tek işleri ve güçleri Mobbing uygulamakmış gibi hareket ederek sağlık emekçilerinin sanlarına adeta ot tıkamaktan geri durmamaktalar” dedi.