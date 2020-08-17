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    Aşı, deneme, aşı denemesi

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan 'grip aşısı' önerisi: Ölüm riskini azaltacak

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1385)
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    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüs ve gribin aynı anda bulaştığı hastalara grip aşısı yapılabileceğini söyledi. Metintaş, "Grip aşısı, koronavirüs ile bağlantılı bir aşı değil ama ölüm riskini azaltacaktır" dedi.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, kabul edilebilir bir aşının, virüsün insana bulaştığında hastalık yapma etkisini azaltacak, ortadan kaldıracak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

    Tüm insanların sorunsuz kullanabileceği aşılar için güven verici çalışmalar yapıldığını belirten Metintaş, aşıların seri üretime geçip kullanılabilir olmasının ise vakit alacağına işaret etti.

    'Grip aşısı Kovid-19 sırasında kullanılabilir'

    Grip aşısının koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olmadığına değinen Metintaş, "Grip aşısı Kovid-19 sırasında kullanılabilir. Grip ile Kovid-19 aynı anda geliştiyse, influenzanın hafif geçmesini, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin azaltılması için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle Kovid-19 sırasında grip aşısı, insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

    Metintaş, dünyada hala tüberküloz aşı yenilenmesi, difteri, tetanos, inaktif polyo aşıların geliştirilmeye çalışıldığını aktardı.

    Özellikle Kovid-19 endişesi yüksek olan kişiler arasında grip aşısının yaygın biçimde konuşulmaya başlandığını kaydeden Metintaş, şu ifadeleri kullandı:

    "Grip de virüs nedenli bir hastalıktır, kişiden kişiye hava yoluyla kolay geçer. Grip, esas olarak yaşlılarda ve bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalığı olan kişilerde ölüme neden olur. Bu süreçte örneğin bankacılara, öğretmenlere, sağlık personeline grip aşısı yapılabilir. Grip aşısı, Kovid-19 ile bağlantılı bir aşı değil fakat iki hastalığın aynı anda bulaşması ihtimalindeki ölüm riskini azaltacaktır. Dönem itibarıyla en iyi aşı maske ve sosyal mesafe. Tüm dünyanın kabul gördüğü bir aşı bulunana dek, insanların bu pandemiden korunmak için belirtilen kurallara uyması şart."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1385)
    Etiketler:
    Selma Metintaş, Grip salgını, Grip aşısı, Grip, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs Görev Gücü, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Korona
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