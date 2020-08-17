ORC Araştırma'dan 30 büyükşehirdeki en başarılı belediye başkanları anketi

ORC Araştırma 30 büyükşehirde 1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 23 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirilen 'En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları' araştırması sonuçlarını açıkladı. Yüz yüze anket ve CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya, nüfusu 10 binden düşük olan ilçeler dahil edilmedi.

İlk sırada Adana Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin'in olduğu ankette ikinci sırada yüzde 62,1'lik oranla Ankara Mamak Belediye Başkanı AK Partili Murat Köse yer aldı.

3. sırada ise İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı AK Partili Deniz Köken yüzde 61,5'lik oranla kendine yer buldu. Köken, "30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları" araştırmasında İstanbul'dan ilk 10'da yer alan tek isim oldu.

Köken'i AK Partili Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Kocaeli İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet izledi.

En Başarılı 10 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları pic.twitter.com/AUoqxJMmZ1 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 17, 2020

​Bölgelere göre en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamaları ise şu şekilde:

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En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları

''DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'' pic.twitter.com/nmwzR9Y5cr — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 17, 2020

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En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları

''KARADENİZ BÖLGESİ'' pic.twitter.com/2dpwTKoqQt — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 17, 2020

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En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları

''GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'' pic.twitter.com/h3unVey4Zl — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 17, 2020

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En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları

''AKDENİZ BÖLGESİ'' pic.twitter.com/pWECkroh9U — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 17, 2020

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En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları

''İÇ ANADOLU BÖLGESİ'' pic.twitter.com/TSQCxTTO7O — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 17, 2020

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