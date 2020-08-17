İBB'den Kanal İstanbul anketi

İBB’nin resmi sitesine girildiğinde ekrana yansıyan ankette 6 soru bulunuyor. Ankete her kullanıcı bir kez katılabiliyor ve sonuçlar şimdilik görünmüyor.
Ankette bulunan sorular şöyle:
1- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?
2- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
3- Sizce Kanal İstanbul’un yapılması, İstanbul’un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?
4- Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
5- Sizce Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?
6- Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?
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