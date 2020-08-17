Bakan Akar, UMH Başkanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya UMH Başbakanı Serrac Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti.

Bakan Akar burada, Serrac ve Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Akar, Serrac ve Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı öncesinde Atiyye'yle, üçlü toplantının ardından ise Serrac ile bir araya geldi.