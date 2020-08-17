Türkiye'de koronavirüsten 22 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1233

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili güncel verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.

Son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.







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