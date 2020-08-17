Aliağa'daki orman yangını söndürüldü: Yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere mahallesi Pınarcık mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.
Çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 arazöz ve 3 helikopter, Aliağa Belediyesine ait 1 su tankeri ve 3 iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler, 1 saat süren müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edilirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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