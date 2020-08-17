Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davasına değindi.

"ABD Kongresi, 'Mal varlığı araştırılsın' dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresine açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!" dedi.

ABD Kongresi; “mal varlığını araştırırım” dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresine açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2020

Avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerine iftirada bulunduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını açıklamıştı.