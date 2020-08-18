Mansur Yavaş duyurdu: Dolmuş ve özel halk otobüslerine de ücretsiz şeffaf kabin

Konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Valiliğimizin bugünkü kararının ardından, taksilerde başlattığımız şeffaf kabin yerleştirme işlemini özel halk otobüsü ve dolmuşlara da ücretsiz bir şekilde uygulama kararı aldık. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Valiliğimizin bugünkü kararının ardından, taksilerde başlattığımız şeffaf kabin yerleştirme işlemini Özel Halk Otobüsü ve dolmuşlara da ücretsiz bir şekilde uygulama kararı aldık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 17, 2020
Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
Başvurmak için: https://t.co/d5fwhoDbve pic.twitter.com/JxsASfFmgT
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