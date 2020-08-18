Babasını koronavirüsten kaybeden doktor: Şu saatten sonra o maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz

Babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden doktor Halit Yücel, maske takmayanlara, "Şu saatten sonra o maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Pandemi sürecinde son iki ay ara ara koronavirüs polikliniğinde çalıştığını ve kendisi ile ailesindeki herkesin koronavirüs testinin pozitif çıktığını 4 Ağustos'ta duyuran doktor Halit Yücel, babasının yoğun bakım ünitesinde, kendisinin ve diğer aile üyelerinin ise serviste tedaviye alındığını belirtip, maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da Yücel'in paylaşımını sosyal medya hesabından 'Yaşayandan Uyarılar' başlığı ile paylaştı. Yücel, 6 Ağustos günü de Bakan Koca'yı etiketlediği paylaşım ile babası için immun plazma aradığını belirtti.

​Yücel dün yaptığı paylaşımla babasını koronavirüs nedeniyle babasını kaybettiğini açıkladı ve maske takmayanlara isyan etti:

"Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece-gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce. Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce."