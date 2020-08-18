Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destek kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını söyledi.

Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen 'MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı' sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak" ifadesini kullandı.