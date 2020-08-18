'Ankara Kuşu' için tahliye kararı

Twitter'da 'Ankara Kuşu' adlı hesabı yönettiği belirlenen ve 'FETÖ propagandası' iddiasıyla tutuklanan Oktay Yaşar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Tahliye haberini Yaşar'ın avukatı Hasan Seymen, sosyal medyada paylaştığı video ile duyurdu.

'Yolsuzluk yapanlar, devleti dolandıranlar kendinize dikkat edin'

Seymen, müvekkilinin tahliyesiyle ilgili, "Evet sevgili dostlar size güzel bir haberimiz var. Şu anda Ankara Kuşu lakaplı Oktay Yaşar'ın duruşması sonuçlandı. Baştan beri ifade ettiğimiz gibi kendsinin hiçbir suçu yoktu. Kendisi 5 aydır fuzuli yere tutuklu bulunuyordu. Mahkeme bunu takdir etti ve tahliyesine karar verdi. Yani kuş yeniden uçmaya başladı. Yolsuzluk yapanlar, devleti dolandıranlar kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.