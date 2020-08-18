MSB’den sosyal deneyle gündem olan simitçi çocukla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren, sonra döner ve ayran ısmarlayan çocukla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeninin, Diyarbakır'da çektiği sosyal deney konuşulmaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da sosyal deneyin görüntüleri paylaşılarak açıklama yapıldı.

MSB’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları.. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun”

İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları..



Gençler, bizleri gururlandırdınız.



Yolunuz da bahtınız da açık olsun. pic.twitter.com/UOTfFvuYnP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2020

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Ne Olmuştu?

Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Burak Tutal ve Mert Karakaş, aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklardan yardım istemişti. 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye eden Youtuberlar, videoyu sosyal medyada yayınlamıştı.

Birçok kişi videonun vermek istediği mesajı çocukların duygularını istismar ederek verdiğini, yardım istenen çocukların çocuk işçi olduğu ancak videoda çocuk işçiliğe yönelik hiçbir mesajın yer almadığı, iyilik kavramının çocuklar üzerinden sınanamayacağı ve videoda yapılan 'sosyal deneyin' çocuk hakları ihlallerine karşı 'dikkat dağıttığı' görüşleriyle eleştirilerde bulunmuştu.