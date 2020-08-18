İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: 81 ilde geniş çaplı denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelgede, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği'nin talimatlandırıldığı hatırlatılatılan genelgede, yarın ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirileceği belirtilerek şu bilgilere yer verildi: