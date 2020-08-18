AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine tepki gösteren Çelik, "Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş. 'Seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor. Kendisi de bunu fark ettiği için özellikle 'darbe değil seçim' ifadesini kullanıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sarf ettiği sözlere tepki gösteren Çelik, "Yaptığı açıklama diplomatik nezaketten çok uzak. Sözlerinin darbecilik olduğunu fark edip seçim diyor" dedi.

Çelik, CHP'yi de Biden'ın sözlerine gereken tavrı göstermediğini ifade ederek "Siyasi tarihimize baktığımızda CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına da değinen Çelik, "Esas amacımız hem kadını korumak ve güçlendirmek hem de aile kurumunu güçlü tutmak şeklinde bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyoruz. Türkiye kendi tezini ortaya koyabilecek, kendi hukukunu üretebilecek yeteneğe sahiptir" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Biden'ın yaptığı açıklama diplomatik nezaketten çok uzak. Sözlerinin darbecilik olduğunu fark edip seçim diyor. Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor. Kendisi de bunu fark ettiği için özellikle 'darbe değil seçim' ifadesini kullanıyor.

- Demokratlar uzun süredir ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini dile getirmişlerdi. Şimdi Başkan Trump'a karşı seçim politikası yürütüyorlardı. Rusya'nın seçimlerine müdahaleden konuşanlar çıkmış Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten bahsediyor.

- Bir ABD Başkanı seçim sonuçlarını kabul etmezse diye orduyu göreve davet ediyor. Kendisi çıkıp Türkiye'deki seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bunun devlet adamlığıyla ilgisi yok. Özellikle Demokrat Parti'nin bunu bu şekilde göstermesi ABD'nin politik sisteminin değerler açısından ne kadar büyük krizler içerisinde olduğunu gösteriyor. Çıkmış bir NATO müttefiki olan demokrasiyle yönetilen bir ülkeye müdahaleden söz ediyor.

- Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşım.

- Demokrasiyi korumak için nasıl bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik. Türkiye'de dış müdahale meselesi çok konuşulur. Zaman zaman komple teorisi olduğu söylenir. Ama gördüğünüz gibi dünyada bu müdahalelerin konuşmaların zaman zaman Türkiye için gündeme getirildiği görülüyor. 28 Şubat döneminde bununla ilgili planlamaları olduğu çeşitli belgelerle ortaya çıkmıştır. Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir.

'CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?'

- Kendi Cumhurbaşkanını eleştiriyor, bu kadar yabancılaşmış benliğinden kopmuş bir zihniyet az görülür. Söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'nin yönetileceğini millet karar verir. "Ama" diye başlayan cümleler kurulmamalı. Dolayısıyla sormaları gereken soru şudur; Bütün bu açıklamalar dünyanın her yerinde ortaya koyulurken siz Erdoğan'ın seçimle ya da başka yollarla değiştireceğiz diye ortaya koyan yetkililerinize karşı ne yaptınız? Buna bir kınama yaptınız mı? Herkes önce kendi evini süpürecek. Sürekli olarak demokratik tavır koymak yerine "ama"lı cümleler kuranlar önce kendi evinin önünü temizleyecek.

- Türkiye'nin seçilmiş yönetimini hedef alan her söz milletimizin iradesine karşı husumet besleyen bir tavırdır. Esas sorulması gereken soru şudur: Bu röportaj çıktıktan sonra 'Ben muhalefetle işbirliği yapacağım' dediği halde niçin sizin bazı üyeleriniz 'Erdoğan seçimle ya da başka türlü gidecek' diye açıklamalar yaptı? CHP gerekli tavrı koymadı. Demokrasiye sahip çıkanlar 'ama' ile başlayan cümle kurmaz.

- Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza yönelik büyük bir saldırı da vardır. Bu hakaret topyekün reddedilmiştir. Hiç bir siyasi ahlakla bağdaşmayacak bir anlayış söz konusudur. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur.

- Siyasi tarihimize baktığımızda CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?

- Kahraman ordumuz demokrasimize bağlıdır. Ordumuz darbe tertibi yoluyla Türkiye'de milletin milli egemenliğini çalmak isteyenlere, teröristlere yaptığı muamelenin aynısını yapacak kararlılığa ve güce sahiptir.

'Bir takım kriz dilencileri var'

-Bir takım kriz dilencileri var. Biz kendi tezlerimizi milletimize anlatmaya devam edeceğiz. Bütün dünyada tedarik zincileri dağıtılırken Türkiye bu pandemi sürecini başarıyla yürüttü. Bundan sonrasında da esnafımızın çiftçimizin yanında olmaya devam ederek bu kararlılığımızı sürdüreceğiz.

- Türkiye'de kriz çıkmasını isteyerek kendisine yol açabileceğine inanan bir damar var. 'Doğu Akdeniz'deki duruşunuzdan vazgeçin' gibi bir yaklaşım üretiyorlar.

'Yunanistan yanlış bir oyun peşinde koşuyor'

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi herhangi bir şekilde Kıbrıs Türklerini temsil etmeye ait bir yapı değildir. Dolayısıyla bu anlaşma korsan bir anlaşmadır. Böyle bir yetkisi yoktur. Rumlar ve Yunanlılar siz Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan burada fiili bir durum oluşturacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O Fransız da bu bölgedeki istikrarı umursamaz. Onlar çıkarlarına bakarlar. Eğer burada barış istikrar istiyorsanız masada görebileceğiniz en güvenilir ortak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fiili durum yaratarak hak ve menfaatlerimizi gasp etmek isteyenlere de verecek tek damla Mavi Vatan suyumuz yoktur. Yunanistan yanlış bir oyun peşinde koşuyor. Hem Türkiye ile müzakere edelim diyor, o sırada gidip Mısır'la korsan anlaşma yapıyor. Fransa'nın körüklemeye çalıştığı şey sizin aleyhinize olur. Türkiye'nin haklılığını gösteren uluslararası yargı kararları. 1977 İngiltere Fransa davası; tamamen Türkiye'nin haklılığını gösteren bir sonuçla bağlanmıştır. 1992 KANADA-FRANSA davası, 2009 Romanya Ukrayna davası, 1985 Libya Malta davası. Bütün bu davalarda bizim kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki tezlerinin haklılığı gözetilmektedir. Yunanistan bölgede boyunu aşan oyunlar oynuyor.

- AB'nin herkese sükunet telkin ederken Yunanistan'ın yaklaşımlarına karşı da sesini yükseltmesi gerekiyor. Batı Trakya'daki Türk azınlık yalnız değildir.

- Fransa, Doğu Akdeniz'de provokatif bir rol üstlenmektedir.

- İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok.

- (İsrail-BAE anlaşması) BAE, Arap Barış Planı'yla karşı karşıya gelen bir anlaşma imzalandı. Filistinlilerin içinde olmadığı çözümün sonuç vermesi mümkün değildir.

'Amacımız hem kadını korumak ve güçlendirmek hem de aile kurumunu güçlü tutmak'

- İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada biz gerçekten nezih bir diller kadınlara hakaret etmeden görüşünü ifade eden herkesi takip ediyoruz. Burada esas olan kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında bir çelişki görmüyoruz. AK Parti Türkiye'nin en güçlü kadın siyasi hareketidir. Esas amacımız hem kadını korumak ve güçlendirmek hem de aile kurumunu güçlü tutmak şeklinde bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyoruz. Türkiye kendi tezini ortaya koyabilecek, kendi hukukunu üretebilecek yeteneğe sahiptir. Ne kadını güçlendirmeyi ne aileyi korumayı terk edeceğiz. Kadının kamusal alana çıkması, eşitlik konusunda çeşitli mesafeler alınması konusunda devrimci işler yaptık, daha da fazlasını da yaparız. AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir. Bütün kadın örgütlerinin görüşlerine açığız ve değerlendiriyoruz.

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