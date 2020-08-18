AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- (Biden'ın) Yaptığı açıklama diplomatik nezaketten çok uzak. Sözlerinin darbecilik olduğunu fark edip seçim diyor. Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor. Kendisi de bunu fark ettiği için özellikle 'darbe değil seçim' ifadesini kullanıyor

- Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşım.

- Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Bu, 15 Temmuz'da görüldü.

- (CHP'nin yorumları) Türkiye'nin seçilmiş yönetimini hedef alan her söz milletimizin iradesine karşı husumet besleyen bir tavırdır. Esas sorulması gereken soru şudur: Bu röportaj çıktıktan sonra 'Ben muhalefetle işbirliği yapacağım' dediği halde niçin sizin bazı üyeleriniz 'Erdoğan seçimle ya da başka türlü gidecek' diye açıklamalar yaptı?

- CHP gerekli tavrı koymadı. Demokrasiye sahip çıkanlar 'ama' ile başlayan cümle kurmaz.

- Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza yönelik büyük bir saldırı da vardır. Bu hakaret topyekün reddedilmiştir. Hiç bir siyasi ahlakla bağdaşmayacak bir anlayış söz konusudur. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz.

- Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur."

- Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez.

- Siyasi tarihimize baktığımızda CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?

- Türkiye'de kriz çıkmasını isteyerek kendisine yol açabileceğine inanan bir damar var. 'Doğu Akdeniz'deki duruşunuzdan vazgeçin' gibi bir yaklaşım üretiyorlar.

- Ekonomi konusunda nezih bir dille yapılan eleştirileri takip ediyoruz ama bu kriz dilencileri, dünyaya baksınlar, Türkiye bu pandemi sürecini başarılı şekilde yürüttü. Bundan sonra da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

- Fransa, Doğu Akdeniz'de provokatif bir rol üstlenmektedir.

- Yunanistan bölgede boyunu aşan oyunlar oynuyor.

- (İsrail-BAE anlaşması) BAE, Arap Barış Planı'yla karşı karşıya gelen bir anlaşma imzalandı. Filistinlilerin içinde olmadığı çözümün sonuç vermesi mümkün değildir.

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