Türkiye'de koronavirüsten 20 can kaybı: Yeni vaka sayısı 1263

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 6 bin 16'ya ulaştı.

24 saatte 82 bin 318 test yapıldı ve 1263 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 251 bin 805 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 942 artarak 232 bin 913'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" açıklaması yaptı.

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mtYxXoZAhi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020

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