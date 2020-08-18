Kayıt
23:28 18 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yedigöller'de renk cümbüşü

    Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008181042677643-abant-golcuk-ve-yedigollere-hes-kodu-ile-girilecek/

    Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılmasına karar verildi.

    Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için önlemler aldığı belirtildi.

    Toplantıda, Bolu'nun koronavirüsle mücadele süreci ve performansının değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Bolu'nun ilk aylarda Türkiye ortalamasına göre oldukça iyi olduğu ancak özellikle son iki ay (temmuz, ağustos) salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş sayısının ve temaslıların hızla arttığı görülmüş. İstenmeyen bu gelişmelerin, yani ilimiz genelinde salgının hızla yayılmaya başlamasının ve pozitif vakaların yüksek oranlara ulaşmasının, hastanelerde yatan hastaların artmasının en önemli sebeplerinin, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, toplu taşıma, toplu iş yerleri, cenaze işlemleri gibi toplu etkinliklerde katılımcıların koronavirüsle mücadele kurallarına uymamalarından ve il dışından gelen pozitif vaka tanımlı veya temaslılarla temaslarından kaynaklandığı anlaşıldığından yeni tedbirlerin bu hususlar göz önünde bulundurularak alınması uygun görülmüştür."

    Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye gibi etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı, yemek ikramı yasaklandı

    Açıklamada, il genelinde vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına, nişan, düğün, cenaze namazı, cenaze defin işlemleri, taziyeler gibi toplu olarak yapılması gelenek halinde bulunan tüm merasimlere katılımcıların sayısal olarak asgari seviyeye indirilmesine, süre yönünden 2 saat ile sınırlandırılmasına karar verilerek mevlit programlarının ikinci bir emre kadar kısıtlandığı bildirildi.

    Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

    "Abant, Gölcük, Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden, ilk etapta Abant, Gölcük ve Yedigöller'e tatil günlerinde girişlerin sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda elektronik HES sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesine; ülkemiz genelinde ve ilimizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına yani bu tür aktivitelere katılmalarının engellenmesine; vatandaşlarımızın yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma ve çekirdek gibi gıda tüketimine izin verilmemesine; lokanta, restoran, kafe gibi yeme-içme mekanlarında yeme-içme eyleminin dışında mutlak surette maskeli olunmasına karar verildi."

    Açıklamada, alınan tedbirlerin denetiminin sağlanması amacıyla sorumlu vali yardımcısının başkanlığında İl Salgın Denetim Merkezi'nin oluşturulmasına karar verildiği de duyuruldu.

    Ayrıca açıklamada, vatandaşların toplu olarak bir araya geldikleri sünnet düğünü, kına, nişan, düğün gibi topluluk oluşturacak her türlü etkinlik için en az 3 gün önce emniyet veya jandarmaya bildirimde bulunulması gerektiği, bu tür etkinliklerde, yemek programlarına ve diğer ikramlara izin verilmemesine ve etkinliklerin en az katılımcı ile 2 saatle sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

    Tüm toplu etkinliklerin salgın tedbirlerine uyulma seviyesini denetlemek üzere özel kıyafet giyimli en az 2 kontrolörden oluşan Salgın Denetim Ekipleri tarafından denetleneceği de bildirildi.

    Yine, Abant, Yedigöller ve Gölcük gibi mesire alanlarının, özel kıyafetli koronavirüs "Salgın Denetim Ekipleri" tarafından bu alanlar açık olduğu sürece kontrol edilmesine karar verildiği belirtildi.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, HES, Bolu, Gölcük Tabiat Parkı, Abant
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
    Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet