Uzman çavuşun cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz günü intihar girişiminde bulunan, sonrasında ise uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı ortaya çıkan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, İ.E.'nin ölümünün ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada uzman çavuş Orhan’ın tutuklanması için çağrıda bulundu: "Uzman çavuş Musa Orhan’ın Batman’da 20 gün boyunca zorla bir evde tutarak tecavüz ettiği İ. E. bugün vefat etti. Devletin yasaları uygulamadığını bilen tecavüzcü katiller dışarda kol geziyor. Adalet yerini bulsun Musa Orhan tutuklansın."

Uzman çavuş Musa Orhan’ın Batman’da 20 gün boyunca zorla bir evde tutarak tecavüz ettiği i.E.bugün vefat etti.



Devletin yasaları uygulamadığını bilen tecavüzcü katiller dışarda kol geziyor



Adalet yerini bulsun Musa Orhan tutuklansın pic.twitter.com/RIhMKLqZ4I — Sıdık Taş (@Sdk56hdp) August 18, 2020

​Soruşturma dosyasına 'gizlilik' kararı getirilen uzman çavuş Orhan,'nitelikli cinsel istisma' suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.