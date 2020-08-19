Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Oflaz için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz'ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" ifadelerini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

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