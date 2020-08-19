Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 31 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.