Selvi: Duygu Delen'in ölümü nedeniyle tutuklanan Mehmet Kaplan hakkında hukuki bir skandal ortaya çıktı

"Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olarak cinsel saldırı ve ölüme sebebiyet vermekten tutuklanan Mehmet Kaplan’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı" diyen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Mehmet Kaplan’ın dosyası incelendiğinde hukuki bir skandal ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Gaziantep’te Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olarak cinsel saldırı ve ölüme sebebiyet vermekten tutuklanan Mehmet Kaplan’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ev hapsinde tutulması gereken Mehmet Kaplan, elini kolunu sallayarak gezmeye devam etmiş. Belli ki denetlenmemiş. Bu kadar koruma kollama sonucunda Mehmet Kaplan 1 yıl sonra ise Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermiş" düşüncesini dile getirdi.

"Duygu Delen’in ön otopsi raporunda düşmeden önce vücudunda darp izlerinin olduğu tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde karşılıklı olarak itişip kakıştıklarını ve birbirlerini darp ettiklerini anlatmıştı. Ancak Duygu Delen’in vücudunda 7-8 yerde darp izi belirlenirken, Mehmet Kaplan’da herhangi bir bulguya rastlanmadı" değerlendirmesinde bulunan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Kaplan, 1 yıl önce de alkollü ve ehliyetsiz olarak Zeynep Berna Atay’ın ölümüne sebebiyet vermişti. Arkasında bir çocuk bırakan, Mehmet Kaplan’ın çarpması sonucunda karnında bebeğiyle hayata veda eden Zeynep Berna Atay’ın öldüğüyle kaldığı anlaşılıyor. Çünkü 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra Duygu Delen’in ölümüne neden oldu. İlk yazımda, 'Belki bugün cezaevinde olsaydı Duygu yaşıyor olacaktı' demiştim. Eksik söylemişim. Çünkü Mehmet Kaplan’ın dosyası incelendiğinde hukuki bir skandal ortaya çıktı."

Selvi yazısında şunları kaydetti:

© Fotoğraf : Twitter Gaziantep'te şüpheli ölüm: Duygu Delen, Mehmet Kaplan'ın evinin 4. katından 'düştü'

'Ben ölmek istemiyorum' diye diye ölüme giden Emine Bulut, öldürülmeden 4 saat önce bir karakola sığınmıştı. Şule Çet’in ölümüyle ilgili soruşturmada Çağatay Aksu ve Berk Akand üç kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklanmıştı. Ev hapsinde olması gereken Mehmet Kaplan’ın Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermesi ise buna yeni bir halka ekledi. Mehmet Kaplan’ın neden ev hapsinde olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor."