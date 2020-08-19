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    ABD'li avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisi avladı

    Av turizmi kapsamında 'kotalar' belli oldu: 798 yaban hayvanı öldürülecek

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008191042679728-av-turizmi-kapsaminda-kotalar-belli-oldu-798-yaban-hayvani-oldurulecek/

    Av turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda Türkiye genelinde kotalar belirlendi. 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca ve yüzlerce yaban domuzu avlanabilecek.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında Türkiye genelinde '2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı' ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.

    Bazı illerde tartışmalara yol açan ve bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı.

    DHA'nın aktardığı habere göre, 1 Eylül 2020- 31 Mart 2021 tarihlerini kapsayan sezonda, uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor. Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek. Ayrıca her avlak için avcı başına iki yaban domuzu avlama izni de bulunuyor. Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla yine kişi başına 2 yaban domuzu avlanabilecek. Yaban domuzu kotasının yüzleri bulması bekleniyor.

    Eskişehir ve Tunceli'de iptal oldu

    DKMP'ye bağlı bölge müdürlüklerince de avlaklar ve avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı. İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor. Bu ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir'deki 18 kızıl geyik için yapılan ihale için, Eskişehir İdare Mahkemesi'nce Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi. Toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli'de ise 17 yaban keçisi için yapılan ihale DKMP Genel Müdürlüğü'nce geri çekildi.

    Türlere göre illerdeki avlaklar ve ücretleri

    DKMP Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu tarafından türlere göre illerdeki avlaklar, kota ve ücretler şöyle:

    • Yaban keçisi (Teke): 2020-2021 yılı için Türkiye genelinde toplam 398 teke (erkek) yaban keçisi için 6 bin TL'den başlayıp avlak sahalarına göre 92 bin 500 TL arasında değişen muhammen bedelli fiyat belirlendi. Erkek yaban keçisi av kotası illere göre Adıyaman'da 31, Muğla'da 28, Antalya'da 58, Isparta'da 8, Adana'da 29, Hatay'da 9, Kayseri'de 11, Mersin'de 61, Niğde'de 18, Karaman'da 8, Konya'da 3, Artvin'de 31, Giresun'da 11, Gümüşhane'de 2, Bingöl'de 7, Erzincan'da 27, Erzurum'da 15, Kahramanmaraş'ta 4, Malatya'da 2, Sivas'ta 15, Tunceli'de 20.
    • Hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi: Komisyon tarafından hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi için birey başına 4 bin TL muhammen bedel üzerinden Mersin'de 12, Muğla'da 3, Antalya'da 6, Kayseri'de 1, Artvin'de 3 birey olmak üzere toplam 25 kota belirlendi.
    • Dişi yaban keçisi: Dişi yaban keçisi için birey başına 2 bin TL muhammen bedel üzerinden Muğla'da 13, Antalya'da 27, Mersin'de 2, Erzurum'da 3 birey olmak üzere toplam 45 birey av kotası belirlendi.
    • Melez yaban keçisi: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan melez yaban keçisi için birey başına 8 bin 250 TL muhammen bedel üzerinden Adıyaman'da 12 birey av kotası belirlendi.
    • Çengel boynuzlu dağ keçisi: Çengel boynuzlu dağ keçisi, Artvin'de 14, Rize'de 8, Bingöl'de 7, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4 olmak üzere toplam 39 kota belirlendi. Avlak sahalarına göre muhammen bedel fiyatlar ise 8 bin 500 TL ile 43 bin 500 TL arasında değişiyor.
    • Anadolu yaban koyunu: Anadolu yaban koyunu Karaman'da 2, Konya'da 6, Ankara'da 1, toplam 9 birey için 105 bin TL ile 144 bin 500 TL arasında fiyat belirlendi.
    • Ceylan: Şanlıurfa'da 14 kota belirlenirken, muhammen bedel fiyatı ise 21 bin 500 TL.
    • Kızıl geyik: Bilecik'te 2, Afyonkarahisar'da 2, Denizli'de 2, Eskişehir'de 31, Kütahya'da 3, Ankara'da 5, Bolu'da 16, Karabük'te 2, Kastamonu'da 14, Çorum'da 8, Kahramanmaraş'ta 4 olmak üzere toplam 89 birey kota belirlendi. Kızıl geyikleri avlamak için yapılan veya yapılacak ihalelerde muhammen bedel fiyatları 8 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL arasında değişiyor.
    • Karaca: Osmaniye'de 6, Düzce'de 29, Bartın'da 10, Karabük'te 27, Kastamonu'da 58, Sinop'ta 10, Zonguldak'ta 9, Çorum'da 2, Ordu'da 2, Giresun'da 14 olmak üzere toplam 167 birey kota belirlendi.
    Etiketler:
    Giresun, Ordu, Karabük, Bartın, Çorum, Kastamonu, Afyonkarahisar, Karaman, Rize, Erzincan, Adıyaman, Erzurum, Mersin, Muğla, Antalya, Kayseri, Artvin, Eskişehir, Tunceli, Domuz, Avcılık, karaca, Geyik, Koyun, Yaban keçisi, av turizmi, Türkiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)
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    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
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