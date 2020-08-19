Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız. Hazır olan okullara 'Okulum temiz belgesi' veriliyor. Tüm koşulların simülasyonunu yaptık. Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Bu bir süreç ve sürdürülebilirlik çok önemli. Velilerimize nasıl destek olabileceğimizi de planlıyoruz" dedi.