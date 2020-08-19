Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
- Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız. 2 bin denetmen eğitildi. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.
- Her çocuğumuza ulaşmak bizim sorumluluğumuz. Video konferans ile ders veren 3 ülkeden biriyiz.
- Okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.
- 2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.
- Velilerimize nasıl destek olabileceğimizi de planlıyoruz.© Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
- Tüm veliler ve görevliler HES kodu ile denetlenecek.
- Dezenfektan ve maske temini de söz konusu.
- Toplumun tamamından bu konuda destek bekliyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tüm veliler ve görevliler HES kodu ile denetlenecek.https://t.co/vEctbt6oQL pic.twitter.com/BUam9vmoHn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2020
- Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz.
- Bizim coğrafyamızda oynanan oyunların listesini çıkardık. Bunlar için 'Temassız Oyunlar Kitapçığı' hazırladık. Bir okulda denedik. Tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız.
- (Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Müfredatımızın içeriğiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olabilecek oyunları seçip, "Temassız Oyunlar Kitapçığı" diye bir kitapçık hazırladık.https://t.co/vEctbt6oQL pic.twitter.com/TwzhCOLDTY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2020
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