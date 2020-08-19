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    Siirt Barosu: Cinsel saldırı şüphelisi uzman çavuş Musa Orhan açığa alındı

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    Siirt Barosu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İ.E'nin uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Orhan'ın çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığı ve tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmasının talep edildiği belirtildi.

    Batman'ın Beşiri ilçesinde uzman çavuş Musa Orhan tarafından 20 gün boyunca alıkonup cinsel istismara maruz kalan, sonrasında intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

    Siirt Barosu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Alınan mağdur beyanı ve dosya kapsamına giren adli tıp raporu üzerine şüpheli Orhan'ın 16 Temmuz 2020'de saat 14.00 sıralarında alınan gözaltı kararına istinaden mevcutlu olarak 17 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin tutuklama talebiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği aktarıldı.

    'Tutuklama kararının verilmesi için başvuruldu'

    Siirt Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulaması yapılan Orhan'ın adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verildiği ve serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Bu karara hem baromuz hem de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz reddedilmiştir. Bu karara karşı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Barosu Başkanlığı tarafından Şırnak Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulunulmuş, bu itiraz da reddedilmiştir. Sonraki aşamada soruşturma dosyası, baromuz ve baromuza bağlı Kadın Hakları Komisyonu tarafından yakından takip edilmiştir" denildi.

    "Nitekim, yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüpheli, çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alınmıştır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmiş ve tensiple birlikte adı geçen şüpheli M.O'nun tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada, Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından da ayrıca tensiple birlikte tutuklama kararının verilmesi için Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verildiği kaydedildi.

    'İ.E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti'

    Açıklamada, "Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkeme si tarafından iddianamenin iadesi kararı verilmiştir. Siirt  Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece verilen iddianamenin iadesi kararına karşı itirazda bulunmuş olup, bu hususta bir karar verilmesi beklenmektedir. Soruşturmanın başından beri Siirt Barosu Başkanlığı ve Kadın Hakları Komisyonu olarak hem hukuki destek hem de mağdurun sağlık durumu ile ilgili olarak ailesiyle dayanışma içerisinde bulunarak, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 18 Ağustos'ta mağdur İ.E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Yaşam mücadelesini kaybeden İ.E'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuz, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak soruşturmanın takipçisi olacak" denildi.

    Etiketler:
    uzman çavuş, Tutuklama, Batman, Mahkeme, Tecavüz, Cinsel saldırı, Musa Orhan, Siirt
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