Cem Küçük: Albayrak, Diyanet'e 5 bin alım için kadro verdi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Hazine ve Malie Bakanı Berat Albayrak'tan imam kadrosu açılması istediğini, Albayrak'ın ise 5 bin alım için kadro verdiğini söyledi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Erbaş'tan 'Türkiye'de 15 bin imam açığı olduğu' bilgisini aldığını aktaran Küçük, kadro açığıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın devreye girdiğini ve bunun sonucunda 5 bin alım için kadro alındığını açıkladı.

Kadro alımıyla ilgili Albayrak'a teşekkür eden Küçük, şunları söyledi:

"Sayın Erbaş’ın dediğine göre Türkiye’de 15 bin imam açığı var. Sivas’ta bu açık 219. Diyanet İşleri Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’tan alım yapılmasını rica etmiş. Sayın Bakanımız da 5 bin alım için kadro vermiş. Bunun 3.500’ü imam, 1.500’ü diğer personel olacak. 2021 senesi olmadan Diyanet İşleri sınava çıkacak ve bu alımları yapacak. İmkânlar dâhilinde olsa Berat Bey 10 bin kişi için de alım yapma imkânı sağlardı. Pandemi sürecinde 5.000 personel hiç fena değil. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

'Devletimizin işleyişinde mihenk taşı görevi görüyor'

Erbaş'la ilgili olarak "Hepimizin sevdiği ve saygı duyduğu bir Diyanet İşleri Başkanı" diyen Küçük ayrıca, "FETÖ konusunda kararlı ve devletimizin işleyişinde mihenk taşı görevi görüyor. Kendisine saldırılması, hedefe konması beni asla şaşırtmıyor. Meyve veren ağacın taşlandığını hepimiz biliyoruz. Allah ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.