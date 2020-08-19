Savcılıktan Batman'daki cinsel istismar davasında Musa Orhan'la ilgili tutuklama talebi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yaşındaki İ. E.'ye cinsel saldırıda bulunarak ölümüne neden olmakla suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için yaptıkları talebe yanıt beklediklerini açıkladı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, şüpheli Musa Orhan'ın tutuklanmasının talep edildiğini bildirdi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, mağdur İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Mağdurun 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüphelinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu anımsatılan açıklamada, derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

'Orhan'ın tutuklanması talebimiz hakkındaki kararı bekliyoruz'

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli 17 Temmuz 2020'de tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir."