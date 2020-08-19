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    Bursa'da bir adamın ameliyata gireceği için hastanedeki görevlilere emanet ettiği 25 gramlık takma dişleri kayboldu. Görevliler tarafından başka birine emanet edildiği iddiası üzerinde durulurken aile polise giderek şikayetçi oldu. Dört gündür dişleri olmayan adam ise sıvı ile besleniyor. Yakınları ''Hastalıktan değil, açlıktan ölecek'' yorumunda bulundu.

    Ameliyat olmak için teslim ettiği altın dişler başka hastaya verilmiş

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    Türkiye
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    Bursa'da bir adamın ameliyata gireceği için hastaneye emanet ettiği 25 gramlık takma altın dişleri kayboldu. Görevliler tarafından başka birine emanet edildiği iddiası üzerinde durulurken aile polise giderek şikayetçi oldu. 4 gündür dişleri olmayan adam ise sıvı ile besleniyor. Yakınları ''Hastalıktan değil, açlıktan ölecek'' yorumunda bulundu.

    Ameliyat olmak için yattığı hastanede bir adamın yaklaşık 11 bin 500 TL değerindeki takma dişleri kayboldu.

    Olay, geçen cumartesi günü merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

    Kalp rahatsızlığı olan Medeni Balkaya, geçen cuma günü by-pas ameliyatı olmak için hastaneye gitti.

    Bir gün sonra Medeni Balkaya ameliyata alınmadan önce tüm eşyaları ve 25 gram olan takma altın dişleri, hasta yakınlarına teslim edildi.

    Balkaya, başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

    Görevliler, Medeni Balkaya'nın yemek yiyebilmesi için yakınlarından takma dişlerini istedi.

    Dişlerin içinde olduğu ve üzerinde Medeni Balkaya'nın isminin yazılı olduğu paketi teslim alan güvenlik görevlisi, iddiaya göre dişleri yanlışlıkla yoğun bakım servisindeki yabancı uyruklu bir kadına verdi.

    Altın dişlerin bulunamaması üzerine doktorlar, ailesinden dişleri tekrar istedi. Ancak hasta yakınları dişleri yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim ettiklerini söyleyince, dişlerin kaybolduğu ortaya çıktı.

    Bunun üzerine hastane yönetimine başvuran hasta yakınları, güvenlik kameralarını izledi. Hasta yakını Bayram Balkaya, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde, güvenlik görevlisine teslim edilen dişlerin bir kadına verildiğini gördü. Bunun üzerine Medeni Balkaya'nin yakınları kaybolan altın dişlerin bulunması için polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

    Dişleri olmadığı için 4 gündür çorba ile beslenen Medeni Balkaya'nın kalp ameliyatı olduğu için kan sulandırıcı ilaç kullandığı ve bu nedenle kanama riskine karşı kendisinden yeni diş kalıbı alınamadığı ve dişlerinin çekilemediği öğrenildi.

    'Hastalıktan değil, açlıktan ölecek’

    Medeni Balkaya'nın dişleri olmadığı için günlerdir beslenemediğin ve aldığı ilaçlar yüzünden yeni diş de takılamadığını belirten hasta yakını Metin Balkaya, "Cumartesi günü ağabeyimi ameliyata getirdim. Ameliyat olduktan sonra bütün evraklarını, dişlerine varana kadar her şeyini bize verdiler. 2 gün sonra dişini istediler. Getirdik, poşetin içerisine koydular" diye anlatarak sözlerine şunları ekledi:

    "İsmini yazdılar ve güvenlik görevlilerine teslim ettik. Güvenlik görevlileri hastamıza dişini götürüp, yemek yedireceklerdi. Ağabeyim ameliyattan ölmedi ama dişsizlikten, açlıktan ölecek. Bizi oyalıyorlar. Bir haftadır diş kayıp. Dişi de altın dişti ve bulunamadı. Hastamız sadece çorba içiyor. Çorbayla insan yaşayamaz. Şu anda dişini çektirme şansı da yok. Yeniden diş yapılma şansı da yok. Hastanede ameliyat olalı 3-4 gün oldu. İlgilenen biri de yok bizlerle. En son polise ihbarda bulundum. Bu konuda mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

    ‘Dişi bizden alıp başkasına vermişler’

    Güvenlik kamerası görüntülerinde her şeyin açıkça görüldüğünü söyleyen hastanın kardeşi Bayram Balkaya, "Ağabeyim dün servise çıktı. Taburcu olana kadar bizi oyalıyorlar. Görüntülerde gördük. Hastane personeli dişi alıyor ama yanlış bir kadına veriyor. O anda kendileri de gördü. Alıp yabancı uyruklu bir kadına vermişler ama bulamıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Hastane yönetimi ise gerekli çalışmaların yapıldığını, sorunun bir an önce çözülmesi için uğraşıldığını açıkladı.

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    Etiketler:
    Medeni Balkaya, Diş, Altın
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