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    RTÜK'ten çok sayıda TV'ye idari para cezası: Sözcü'nün TV kanalı, Akit TV, TLC

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008191042682754-rtukten-cok-sayida-tvye-idari-para-cezasi-sozcunun-tv-kanali-akit-tv-tlc/

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü Gazetesi'nin kanalı ‘Sivas SRT’nin logosunda ‘SRT Sivas’ı kullanması dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

    İzleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul toplantısında, Sözcü gazetesinin sahibi olduğu Sivas SRT dosyasının da aralarında bulunduğu pek çok konu ele alındı.

    ‘Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı kuruluşun televizyon yayınlarında RTÜK kayıtlarında yer alan Sivas SRT logosu yerine SRT Sivas logosunu kullandığını tespit eden Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 21. maddesinin birinci fıkrasının ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

    Netflix
    © AA /
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    ‘TLC programındaki eşcinsel birliktelik toplumun manevi değerlerine aykırı’

    TLC hakkında hazırlanan raporu müzakere eden Üst Kurul, ‘Sıra Dışı Hamilelikler’ isimli programda ilişki modeli olarak gösterilen eşcinsel birlikteliğin toplumun manevi değerlerine aykırı olduğu kanaatine vardı.

    İki kadının ebeveyn olarak sunulması, çocuk sahibi olmaları ve hamilelik süreçlerinde yaşadıklarının anlatılmasının toplumsal cinsiyet rollerini zedeleyici ve toplumsal yapıyı bozucu nitelikte olduğunu değerlendiren RTÜK, TLC kanalına idari para cezası verdi.

    TELE 1'e şiddete özendiren film yayınladığı için idari para cezası

    TELE 1'de yayınlanan ‘Mr. Brooks’ isimli filmde öldürme eyleminin zevk aracı olarak sunulduğu, filmin gerçekle kurguyu ayırt etme yetisine tam olarak sahip olmayan çocukların yoğun şiddet sahnelerine maruz kalabileceği bir saatte yayınlandığı, filmde yer alan şiddet içerikleri ile şiddetin meşrulaştırıldığı, özendirildiği ve kanıksatıldığı hazırlanan uzman raporuna yansıdı.

    Rapordaki unsurların yasa ihlali olduğunu değerlendiren Üst Kurul, ilgili televizyona idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

    Akit TV
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    Akit TV’ye RTÜK’ün kurumsal itibarını zedeleyici konuştuğu için ceza

    Akit TV'de yayımlanan ‘Gün Başlıyor’ isimli programda sunucunun ulusal kanallarda yayınlanan birtakım diziler hakkında yorumlarını aktarırken "RTÜK neden bunlara kısıtlama vermiyor, tabii ki reklam gelirlerinden pay alıyor. RTÜK de buradan çok ciddi bir kazanç elde etmiş oluyor. Acaba bunlar mı engel? Yani yine ortada para pul hikayesi döndüğü için mi?" şeklindeki ifadelerinin RTÜK’ün kurumsal itibarını zedeleyecek şekilde tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uymadan sözler sarf ettiği belirlendi.

    Üst Kurul, 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesini ihlal eden Akit TV’ye idari para cezası verilmesine karar verdi.

    Survivor, TV 8’e ceza getirdi

    © AA / Esra Hacioğlu
    Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret
    TV 8’in Survivor 2020 programına ilişkin raporunu da değerlendiren RTÜK, çocukların ekran karşısında olabileceği bir saatte yarışmacıların birbirlerine karşı hakaret içeren sözlerini ve kavgaya varan sürtüşmelerini yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirdi. İhlal nedeniyle TV 8'e RTÜK tarafından para cezası uygulandı.

    TV’den sahte ürün pazarlayanlara yeni cezalar

    Her hafta Üst Kurul gündemine alınan sahte ürün satan televizyonlar yine RTÜK'ün masasındaydı.

    Sağlık beyanıyla halkı kandırarak sahte ürün ve bitkisel ilaç satan Arafat TV, Alaska Kanal Yalova, Anadolu TV, BLD, BER TV, Top Shop TV, Dolunay Int, Ber TV kanallarına ağır para cezaları ile program ve yayın durdurma cezaları verildi.

    Etiketler:
    Survivor, TV8, Para cezası, Sözcü gazetesi, RTÜK
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    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
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