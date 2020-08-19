Hakkında yakalama kararı çıkarılan cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan teslim oldu

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün hayatını kaybeden 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheli Musa Orhan hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı.
Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda mahkemeden şüphelinin tutuklanması talebi üzerine toplanan mahkeme heyeti, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
Zanlı Musa Orhan, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Batman'da uzman çavuş Orhan'ın cinsel saldırısına maruz kaldığı belirtilen ve 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.
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