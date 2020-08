SGK: SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SMA hastalarının ilaç erişimine ilişkin açıklama yapıldı.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada " SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur. SMA tip 1-2 ve 3 hastalarımızın ilaçlarının kesintisiz olarak teminine devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" açıklaması yaptı.

​SMA hastalarının ilaç temini zorluğunu, oyuncu Bergüzar Korel'in paylaştığı videoyla bir kez daha gündeme geldi.

37 yaşında ve iki çocuk annesi olan Bergüzar Korel, yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların, bu haline dayanamıyorum. Lütfen, sizden rica ediyorum; bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın.

Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum; bu çocukların sesini duyun. Henüz şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru, hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her tarafına borular bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve gerçekten bazen aldığım nefesten utanıyorum. Ben artık çok üzülüyorum. Bu kadar samimi bir şekilde bu videoyu çekme sebebim; o ailelerin bunu her gün yaşaması. Lütfen, size yalvarıyorum; SMA'lı bebeklerin sesini duyun."