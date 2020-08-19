Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Bloomberg News'in konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.

İki yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü kamuoyu ile yeni bir müjdeli haberi paylaşacaklarını” belirtmesinin ardından konuştu. Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz’de arama, tarama çalışmalarının devam edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin yorum yapmadı.

Erdoğan “müjde” ile ilgili bilgi vermese de, açıklaması sonrası Dolar/TL ’de %0,9’a varan günlük düşüş kaydetti. Borsa İstanbul günlük %2 yükseliş kaydederken enerji şirketleri Tüpraş %8,1, Petkim ise %9,9’a kadar arttı.