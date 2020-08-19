​İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kültür sanat yaşamını geliştirmek hedefiyle oluşturduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu’nun (İKSP) Danışma Kurulu belirlendi.
📣İstanbul Kültür Sanat Platformu’nun “Danışma Kurulu” belirlendi.— İBB Kültür Sanat (@ibb_kultur) August 19, 2020
Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kurul üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.https://t.co/cmVeA7OBd1
Kurulun üyeleri, 24 Ağustos’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.
İKSP Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan
- İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı
- Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk
- Araştırmacı Rumeysa Kiger
- İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece
- Yazar- sunucu Yekta Kopan
- Akademisyen ve televizyon programcısı Levent Erden
- Oyuncu Mert Fırat
- Sanat eleştirmeni ve akademisyen Hasan Bülent Kahraman
- Müzisyen Harun Tekin
- Tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç
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