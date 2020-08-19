​İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu belirlendi

📣İstanbul Kültür Sanat Platformu’nun “Danışma Kurulu” belirlendi.



Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kurul üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.https://t.co/cmVeA7OBd1