Habertürk yazarı Sarıkaya: Tuna-1 ve Kıyıköy'de doğalgaz bulundu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin bir süredir sondaj çalışmaları yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağının keşfedildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söylemesinin ardından Bloomberg News, Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlandığını duyurmuştu. Bu gelişmeleri köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine dayandırdığı yazısında, doğalgaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu aktardı.

Sarıkaya'nın yazısı şu şekilde:

"Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağı keşfetti.

Konuyla ilgili uzmanların aktardığına göre 15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.

Verilen bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğalgaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

Bloomberg News de bazı uzmanlara dayanarak "Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlandığını" duyurdu.

Euronews ise bunu Akdeniz olarak gösterirken, bu iddiasına gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı "'Gaz kaynağının Akdeniz değil, Karadeniz'de bulunduğu iddiasının stratejik ve hedef şaşırtma amaçlı olabileceğini" verisine dayandırmıştı.

Ancak Ankara'daki TPAO yetkilileri ile dün yaptığım sohbette aktarılan bilgi doğalgaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğu yönünde.

Türkiye çok uzun yıllardır Karadeniz'de hidrokarbon yatakları arayışını sürdürmüş, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih-1 sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başlamıştı.

Yetkililer, bulunan doğalgazın sevindirici boyutta olduğunu da kayda geçirdi..."