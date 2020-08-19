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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Koca: Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Salgın bir süreçtir bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir. Gereken başarı da ısrardır. Çeşitli sebeplerle zaman zaman vuku bulacak artışlar bizi yıldırmamalıdır.

    - Hekimlerimiz Tele-Tıp denilen sistem sayesinde hastaları ile doğrudan görüşme yapacaktır. Hasta takibinde teknolojik anlamda yeni bir adım atmış olacağız.

    - Tedaviye erişim çok kolaylaşmıştır. İlaç tedariğinde bir sıkıntımız yoktur.

    -  Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. 

    - Test sayısı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkacak. 

    - Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. 

    - Ağır hasta sayısı dün 686'ya ulaştı.

    - Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 64.8

    - 10 şehirde vaka sayıları düştü.

    -Kovid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51.3, yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.7'dir

    - 1 Temmuz'da 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e çıktı. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur

    - Bakanlığımız HES adlı bir mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya 'riskli alan' özelliğini kazandırdık. Pilot bölge Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecektir. HES uygulamasındaki riskli alan özelliği sistemde bulunan karekod ile size bilgi verecek. Gittiğiniz yerde daha önce bir Covid hastası bulunup bulunmadığını görebileceksiniz

    - HES kodu kullanan kişi sayısı 25 milyonu geçti.

    - Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Normal grip mevsimine girdiğimiz bugünlerde sağlık tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak. 

    -  Koronavirüs ve gribin bulaşma yolları aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyebiliriz. Bilim dünyası, Kovid-19'un zaman içerisinde zayıflayarak grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini dillendirmeye başlamıştır.

    - Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.

    ​Soru-Cevap

    - (Okulların açılması) MEB'le birlikte komisyonumuzun eğitimle ilgilenen birimi sürekli irtibat halinde. Okulların 21 Eylül'de açılmasından yanayız. Muhtemelen kademelendirme tazında olur. Önümüzdeki haftalar netleştirilerek açıklaması yapılır. Gerektiğinde uzaktan, online, hibrit gibi yöntemler olabilir. 

    - (Koronavirüs tanı kiti fiyat tartışmaları) İnsanları yanıltmayalım. Kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum; emin olun kitap yazılır. Bakanlık, 9.8 liranın üzerinde herhangi bir kit alımı yapmamıştır.

    - (Aşı çalışmaları) Ülkemizde aşı ile ilgili 13 çalışma var, bunlardan 3'ünün hayvan çalışmaları bitti. Aşı ile ilgili çalışan ekiplere her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

    - (Grip aşısı) Grip aşısının kimlere yapılacağıyla ilgili genel kriterlerini biliyoruz ama bu yıl Kovid olduğu için, Kovid nedeniyle daha çok risk taşıyanlar kimlerdir, bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini biliyoruz, bunun için bu yıl yetecek kadar aşıyı temin etme noktasında yoğun bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Herkesin grip aşısı olması gibi bir durum önerilmiyor, mümkün de değildir. Kimlere grip aşısı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz. Grip aşısı yapması zorunlu olan hastalara da aşıyı ücretsiz olarak yapmaktayız.

    - (İl bazında alınan koronavirüs önlemleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.

     

     

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