Emine Erdoğan, deniz kaplumbağalarını denizle buluşturdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un 'Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi' kapsamında uydu cihazı ile takip edilecek Caretta Caretta'ları denizle buluşturacaklarını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı'na katılmak üzere Patara Sahili'ne gelen Erdoğan, incelemelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Sayın Murat Kurum, bugün Bakanlığımız koordinasyonundaki Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi kapsamında uydu cihazı ile takip edilecek Caretta Caretta'ları denizle buluşturacaklar” ifadelerine yer verildi.

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Antalya'da Patara Antik Kenti'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, dünyanın ilk meclis binası olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledihttps://t.co/NQoNYaILZn pic.twitter.com/5TTNbOWFmh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 19, 2020

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