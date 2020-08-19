Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020
Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti.
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