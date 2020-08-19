Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.



Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti.



🔗 https://t.co/h31zoqApfr pic.twitter.com/92y5VvKkEw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020

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