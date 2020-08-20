Musa Orhan'ın bozkurt işaretli fotoğrafına MHP'den tepki geldi, Habertürk programcısı özür diledi

İ.E.'ye tecavüz ederek intiharına yol açan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafın HaberTürk kanalında gösterilmesine MHP’den tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, tecavüzcünün bozkurt işaretiyle ekrana verilmesine tepki göstererek, "Dönem dönem camiamıza karşı gizli niyetler barındıran yayınlara imza atan HaberTürk TV’yi kınıyor, tertemiz Türk Milliyetçiliğini topluma kötü gösterme maksadından vazgeçmesini kanal yönetimine tavsiye ediyoruz" dedi

Batman’da İpek Er adlı genç kadına 20 gün boyunca tecavüz eden ve şiddet uygulayan, Er’in hayatını sonlandırmasına neden olan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafın basında yer alması MHP’nin tepkisini çekti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Haber Türk’ün kasıtlı olarak bozkurtlu fotoğrafı kullandığını iddia ederek, “HaberTürk TV, tecavüz zanlısı olan şahsın bozkurt işareti yaparken çekilmiş fotoğraflarını özellikle servis ederek iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermektedir. Dönem dönem camiamıza karşı gizli niyetler barındıran yayınlara imza atan HaberTürk TV’yi kınıyor, tertemiz Türk Milliyetçiliğini topluma kötü gösterme maksadından vazgeçmesini kanal yönetimine tavsiye ediyoruz” paylaşımını yaptı.

3- Dönem dönem camiamıza karşı gizli niyetler barındıran yayınlara imza atan HaberTürk TV’yi kınıyor, tertemiz Türk Milliyetçiliğini topluma kötü gösterme maksadından vazgeçmesini kanal yönetimine tavsiye ediyoruz. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) August 19, 2020

HaberTürk programcısı Mehmet Akif Ersoy özür diledi

HaberTürk programcısı Mehmet Akif Ersoy ise “Hadise benim yayınımda gerçekleşti… bozkurt işareti sadece ülkücülerin değil tüm Türk dünyasının sembolleşmiş değerlerindendir. Bu nedenle işaretin bir suç haberinde kullanılmasının yanlışlığını kabul ediyor, haklı olarak incinen herkese üzüntülerimi ifade ediyorum” diyerek özür diledi.

Hadise benim yayınımda gerçekleşti.

Katilin, hırsızın, gaspçının, tecavüz zanlısının herhangi bir siyasi görüş üzerinden haberinin paylaşılması kabul edilemez.

Öncelikle asla bir kasıt olmadığını belirtmek isterim. Bahse konu fotoğraf derhal görüntülerden çıkarılmıştır. + https://t.co/cyxPFPpZZW — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) August 19, 2020

​