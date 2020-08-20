Dolar yeni güne 7.30 seviyesinden başladı

Dolar/TL'deki son verilere göre, bugün açıklanacak faiz kararı öncesi dolar güne 7.30 seviyesinde başladı.

Euro/TL 8.66 civarında işlem görüyor.

Foreks anketinde beklenti, TCMB haftalık repo faizinin yüzde %8,25 seviyesinde korunacağı, O/N ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise 75 baz puan artırılacağı yönünde oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.