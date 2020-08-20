Müftüoğlu: Hiçbir koronavirüs belirtisi göstermeyen sessiz taşıyıcılar 3 haftaya yakın bir süre çevrelerine yayabiliyor

'Sinsi tehdit: Sessiz taşıyıcılar' başlıklı bugünkü yazısında Müftüoğlu, "Bazı uzmanlara göre Covid-19 vakalarının yüzde 40’ından fazlası, virüsü herhangi bir 'semptom/belirti' göstermeden ortalama 2-3 hafta taşıyabiliyor. Bu son derece önemli bir bilgi. Zira bu vakaların her biri adeta birer 'bulaş fabrikası' işlevi görüyor" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu ayrıca, virüs taşıyan kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilebilmeleri için test sayısının artırılması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Evlerinde ailelerine, toplu taşıma araçlarında diğer yolculara, işyerlerinde iş arkadaşlarına, toplumsal ortamlarda dostlarına/arkadaşlarına virüs bulaştırıyor. İşin kötüsü, bu sessiz taşıyıcılar o virüsü taşıdıklarının farkında bile değiller. Dolayısıyla yaşam tarzlarında en ufak bir değişiklik yapmayı veya tedbir almayı da düşünmüyorlar. Üstelik çoğunun maske bile kullanmadıkları, daha da önemlisi evlerinde ve iş yerlerinde maskelerini çıkararak etrafa virüs bulaştırdıkları çok iyi biliniyor. Covid-19’un hiçbir belirtisini göstermeden virüsü yayan sessiz taşıyıcılar en az 2 hatta 3 haftaya yakın bir süre o virüsleri çevrelerine de yayabiliyor. İşte bu nedenle test sayısının arttırılması, virüsü taşıdığından habersiz kişilerin hızlıca belirlenmesi açısından son derece önemli bir ayrıntıdır."