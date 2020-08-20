İstanbul Valiliği: Kadıköy'de maske takmayan kadını gözaltına alan polisler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Kadıköy'de dün maske takmadığı için gözaltına alınan kadına yapılan polis müdahalesi tepki çekmişti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, polis memurlarının maske takmayan kadını sert bir şekilde müdahale ettikleri görülmüştü.

Çağdaş Hukukçular Derneği: Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polislerin sözlü tacizine maruz kalan iki genç kadın darp edilerek gözaltına alındıhttps://t.co/IdgcXgIl9G pic.twitter.com/osCp5b2aRi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 19, 2020

​İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaparak, “Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür” dedi. Valiliğin başlattığı soruşturma kapsamında polisler görevden uzaklaştırıldı.