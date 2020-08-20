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    Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresi tespit edildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008201042686839-ciftlik-bank-firarisi-mehmet-aydinin-adresi-tespit-edildi/

    Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 2.5 yıldır firarda olan Mehmet Aydın'ın izini sürmek için harekete geçen dedektiflik bürosu çalışmalarını tamamladı. Aydın'ın Brezilya'da olduğu kesinleşirken, adresi ve elde edilen diğer bilgiler mahkeme ve Türk Interpolü ile paylaşıldı.

    Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, 2016 yılında 10 bin lira sermayeyle kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle katılımcılara yüksek kazanç vaat ederek yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yürütülen araştırma tamamlandı.

    Son olarak Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın adresi netleşti.

    © DHA /
    Çiftlik Bank mağdurları dedektif tuttu: 'Tosuncuk' Brezilya'da
    Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

    İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna’da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü.

    Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

    Aydın'a ait bilgiler Interpol'e bildirildi

    Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk Interpolü'ne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.

    Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur’a şirketin paralarını aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle şirket kurdurduğu anlaşıldı. Şirketin avukatıyla, aleyhine ifade veren kurumun CEO’su Cumhur Yurdakul’u tehdit ettirdiği ortaya çıktı.

    İstanbul Barosu avukatlarından E.Y. hakkında dava

    Etkin pişmanlıkla Çiftlik Bank kurmacasının her detayını anlatan Yurdakul’a ifadesini değiştirmesi için baskı yapan İstanbul Barosu avukatlarından E.Y. hakkında dava açıldı.

    Tutuklu sanık kalmadı

    Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine geçtiğimiz yıl temmuz ayında karar verilmiş, bu karar sonrasında davada tutuklu sanık kalmamıştı.

    Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı.

    Etiketler:
    Mahkeme, Dava, İstanbul Barosu, Latin Amerika, Uruguay, Paraguay, Çiftlik Bank, Brezilya, Interpol, Mehmet Aydın
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